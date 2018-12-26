0553 313 94 23

Osmanlı Ocaklarından Fatih Portakal’a: Yüzde 52 dişlerini sıkarak bekliyor

Fransa’daki “Sarı Yelekliler” hareketine özenen Fox TV sunucusu Fatih Portakal’ın halkı sokağa çağırmasına tepki gösteren Osmanlı Ocakları üyeleri, kanal binasının önünde toplanarak, “En az yüzde 52 evlerinde dişlerini sıkarak beklemektedir” mesajı verdi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:59

Osmanlı Ocakları üyeleri, İstanbul Zeytinburnu'da bulunan Fox TV binası önünde toplandı, protesto gösterisi düzenledi, bina önüne siyah çelenk bıraktı.

“Yüzde 52 evlerinde beklemektedir”

Burada konuşan Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, halkı sokağa çıkarak isyan etmeye teşvik eden Fatih Portakal için, “Bilmelisin ki; en az yüzde 52 evlerinde dişlerini sıkarak beklemektedir” dedi.

“Devletinin, bayrağının yanında kal”

Siyah çelenke bir de kırmızı gül koyarak Portakal'a tepki gösterdiklerini söyleyen Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ey Portakal, HDP'nin çağrısına uyma. Sen HDP'li olma. Gel Türkiye Cumhuriyeti devletinin ay yıldızlı bayrağının yanında kal… Bu vatanın ekmeğini yiyip bu vatana ihanet edenler var. Öldürülen teröristlere başsağlığı dileyen ey Portakal, seni kınıyoruz.

Portakal’ın skandal çağrısı

Fox TV sunucusu Fatih Portakal, Türkiye’de Fransa’daki Sarı Yelekliler hareketi gibi eylemlerin yapılması yönünde, “Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa?” demişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:59
  1. Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat
  2. Osmanlı Ocakları
  3. Zeytinburnu
  4. İstanbul
  5. Fox TV
  6. protesto
  7. Fatih Portakal
  8. HDP

YORUM YAZ

  • ihsanihsan40 dk önce
    bu cibilliyetsiz Israil ajanlarını konuşturmak hata
  • LeventLevent56 dk önce
    Ne yani yuzde 48 de disardami bekliyor . Yani bir ic savasmi bizi bekliyor bu ne demek . Dislerini sikmak ne demek . Kim kimi provokeetmekte . devlet adami agir olur biraz sokak agziyla konusmaz . Bu gencler gazi veren oturup bir dusunsun ben ne yaptim diye .!!!
  • ihsanihsan1 sa önce
    ...Türk Milliyetçileri/ülkücüler yıllarca "kavgamız vurguncu düzene" derken birileri bunun solun sloganı olduğunu sandı. Hâlbuki Türkçülüğün esas gayelerinden biri de bütün Türkleri sefaletten kurtarmak ve onurlu bir yaşam sürmeleri için emeğin, millî gelirin olabildiğince eşit dağıtılacağı bir düzen kurmaktır. Milliyetçiler bu görevi solun sandılar ve bugün de solun görevi olduğunu düşünen epey insan var.
  • azerazer1 sa önce
    İdeolojiler çağının neresindeyiz bilemiyorum ama şurası kesin: Türkiye'de vahşi kapitalizm kazanıyor, genel çoğunluk eziliyor. Özal ile başlayan, Erdoğan hükümetleri ile sonuca ulaşan devletin ekonominden elini çekip, yatırmaların bir bir özelleştirmesinden sonra Türkiye'de kapitalizmin yaptığı ilk şey emeği ucuzlatmak oldu.Türkiye asgari ücretliler ülkesi.
  • hüseyinhüseyin1 sa önce
    Savcılar göreve , koskoca haber kanalı tehdit te bulunuyor.
  • selimselim1 sa önce
    okuduğunu anlamamak anladığını da yanlış anlamak.Vah ki ne vahcanım memleketim.
  • MalkoçMalkoç1 sa önce
    Aynı duyarlığı milletin...KADIZADELERİ okuyun....

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"booking.com'un ruhsat almasına gerek yok"
  1. "booking.com'un ruhsat almasına gerek..
  2. 1. Lig'de 10 takım teknik direktörünü..
  3. İtalya'yı kurtlar bastı! Çare Kangallar
  4. Eski milletvekili Altıntaş için..
  5. Akar'dan CHP'li Özel hakkında suç..
  6. Darbeci Sisi'nin 'şirin' gözükme çabası!
  7. Ticaret Bakanı Pekcan:"Elektronik çek..
  8. Göbek, kadından çok erkeği öldürüyor
  9. Çavuşoğlu: İİT’ye Yemen için çağrıda..
  10. Köpeği ölünce mimarlıktan vazgeçip..
  11. ANALİZ - Muhammed bin Selman Mağrip'te..
  12. Karadeniz'de kış
  13. İstanbul'da polis 21 milyon GBT..
  14. Tunus'ta yeni yılda protestolar..
  15. Süper Lig maçlarını statta izleyenler..
  16. "Türkiye'nin Yıldızları": Mizgin Ay
  17. Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
  18. Eto'o dünya yıldızını alıp geliyor
  19. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl..
  20. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
Hainler aynı safta
Hainler aynı safta

Günün Karikatürü

26 Aralık 2018
Asgari ücret belli oldu
Asgari ücret belli oldu
Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı
Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı