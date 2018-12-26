Osmanlı Ocaklarından Fatih Portakal’a: Yüzde 52 dişlerini sıkarak bekliyor

Osmanlı Ocakları üyeleri, İstanbul Zeytinburnu'da bulunan Fox TV binası önünde toplandı, protesto gösterisi düzenledi, bina önüne siyah çelenk bıraktı.

“Yüzde 52 evlerinde beklemektedir”

Burada konuşan Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, halkı sokağa çıkarak isyan etmeye teşvik eden Fatih Portakal için, “Bilmelisin ki; en az yüzde 52 evlerinde dişlerini sıkarak beklemektedir” dedi.

“Devletinin, bayrağının yanında kal”

Siyah çelenke bir de kırmızı gül koyarak Portakal'a tepki gösterdiklerini söyleyen Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ey Portakal, HDP'nin çağrısına uyma. Sen HDP'li olma. Gel Türkiye Cumhuriyeti devletinin ay yıldızlı bayrağının yanında kal… Bu vatanın ekmeğini yiyip bu vatana ihanet edenler var. Öldürülen teröristlere başsağlığı dileyen ey Portakal, seni kınıyoruz.”

Portakal’ın skandal çağrısı

Fox TV sunucusu Fatih Portakal, Türkiye’de Fransa’daki Sarı Yelekliler hareketi gibi eylemlerin yapılması yönünde, “Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa?” demişti.