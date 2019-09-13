Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat: Bülent Arınç siyaseti bıraksın

Mehmet Özmen Yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın Ahmet Türk’e yönelik skandal sözlerine, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, MHP’den sonra Osmanlı Ocakları’ndan da sert tepki geldi. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Osmanlı Ocakları Fedarasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Yakamızdaki ‘Erdoğan’ rozetinden rahatsız olan Bülent Arınç’ın derhal istifa etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bülent Arınç, ‘AK Partili’ gibi görünerek partiye ve bu davaya en büyük zararı veriyor. Bülent Arınç siyaseti artık bırakmalı ve gidip torunlarına vakit ayırmalıdır.” dedi.

“Arınç’ın sözlerini hiçbir vatan evladı kabul edemez”

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dediği gibi artık bir kenarda oturup torunlarını sevmesi ve onlarla ilgilenmesi gerektiğine dikkat çeken Kadir Canpolat, “Bülent Arınç’ın CHP’li Canan Kaftancıoğlu ve Ahmet Türk’e yönelik sözlerini hiçbir vatan evladı kabul edemez ve tepkisini ortaya koyar. Arınç’ın dile getirdiği konulara baktığımız zaman o sözlerin kimlerin önünü açtığını, kimleri aklamaya çalıştığını, kimleri meşrulaştırmaya çalıştığını duyarlı vatandaşlarımız çok net görüyor. Bülent Arınç’ın Gezi eylemleri sırasındaki tutumunu ve skandal ‘kozmik oda’ meselesini vatanseverlerin unutması mümkün değil. Bülent Arınç, hem Ak Parti’den hem de Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevinden istifa etmelidir.” şeklinde konuştu.

“Bülent Arınç, yakamdaki ‘Erdoğan’ rozetinden rahatsız olup tepki gösterdi”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’de (TBMM) Bülent Arınç’la yaşadığı dikkat çeken bir olayı yeniakit.com.tr ile paylaşan Kadir Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yakamızda ‘Erdoğan’ rozeti vardı. Bir AK Partili milletvekilimizle birlikte Meclis kulisindeydik. Bülent Arınç yanımıza geldi, vekilimiz beni tanıştırdı. Tam bu esnada yakamda ‘Erdoğan’ rozetini gören Bülent Arınç rahatsız oldu. Sayın Erdoğan’ın rozetinden dahi rahatsız olan Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinde bulunmasını anlamakta zorluk çekiyorum. Arınç’ın açıklamaları hem AK Parti’ye hem Sayın Cumhurbaşkanımıza çok büyük zarar veriyor.”

Canpolat: “Bülent Arınç gitsin torunlarına baksın!”

Canpolat, Ak Parti’nin liderinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Uzun bir süre ortalardan kaybolan Bülent Arınç, zaman zaman yine ortaya çıkıp parti içindeki insanları birbirine düşürecek, partinin ve hükümetin icraatları, söylemleri dışında ifadelerde bulunarak sürekli fitneye neden oluyor. Bülent Arınç, ‘Erdoğansız AK Parti’ hareketini de tetikleyen bir isimdir. FETÖ’yü savunan ve FETÖ yanlısı söylemlerini artık tüm kamuoyu biliyor. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı olarak Bülent Arınç’a artık ‘git torunlarına bak’ diyoruz.”