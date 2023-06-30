Osmanlı kültürü Mersin'de devam etti! Yediklerini üzümün parasını bıraktılar
Yüzyıllar önce Osmanlı askerlerinin geçtikleri yerlerdeki bağlarda yedikleri üzümün parasını bırakmaları kültürü Mersin'in Tarsus ilçesinde devam etti.
Yüzyıllar önce Osmanlı askerlerinin geçtikleri üzüm bağından yedikleri üzümün parasını bırakma kültürü Mersin'in Tarsus ilçöesinde sürdü.
Mersin'de pikniğe giderken yolda gördükleri bağdan salkım üzüm koparan piknikçiler, tarla sahibine poşet içerisinde para bıraktı.
Para ile not da bıraktılar!
Tarsus ilçesinde piknik güzergahı olan Akçakocalı Mahallesi'ndeki İbrahim Torun'a ait üzüm bağından birkaç salkım üzüm alan kimliği belirsiz piknikçiler, kopardıkları üzümler için tarla sahibine poşet içinde 45 lira bıraktı. Piknikçilerin bıraktığı paranın yanında, "Amca üzümden aldık hakkını helal et. Parasını bıraktık" notu da bulundu.
Torun, parayı görünce şaşırırken, "Muhtemelen görünce canları istediği için bağdan üzümü koparmışlar. Parasını da poşete koyup, not bırakmışlar" dedi.
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