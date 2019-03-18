Osmanlı Ermenilerinde Türk müziği
Osmanlı Ermenilerinde Türk müziği, Türk Edebiyat Vakfı’nın düzenleyeceği etkinlikle anlatılacak.18 Mart 2019 Pazartesi 13:02
Türk Edebiyat Vakfı öncülüğünde düzenlenecek etkinlikte, Osmanlı Ermenilerinde Türk müziği anlatılacak. Fatma Adile Başer’in konuşmacı olarak katılacağı etkinlik, 20 Mart Cumartesi günü saat 17.00’da Divanyolu Cad. No 14 Sultanahmet adresinde gerçekleşecek. Etkinliğe katılmak isteyenler 0212 526 16 15 numaralı telefondan bilgi alabilecekler.
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