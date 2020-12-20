  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Osmanlı döneminden kalma "maden alanı" turizme kazandırılıyor
Aktüel

Osmanlı döneminden kalma "maden alanı" turizme kazandırılıyor

Sakarya'da, Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan bölgenin çekim merkezi haline getirilmesi için Valilik, Kocaali Belediyesi ve MARKA iş birliğiyle proje hazırlandı - Proje kapsamında Maden Deresi şelalesine uzanan güzergah güvenli hale getirilerek seyir balkonları oluşturulacak, maden tünellerinin içinde aydınlatma çalışması yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:17:20 -
Osmanlı döneminden kalma "maden alanı" turizme kazandırılıyor

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ/DAVUT GENÇ - Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında kalan, Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan bölgenin zaman içinde kullanım dışı kalmasıyla oluşan mesire alanı turizme kazandırılıyor.

Yaklaşık 120 yıl önce bölgede kurulan Osmanlı Madenleri Anonim Şirketi, buradaki fabrikanın elektrik ihtiyacını karşılamak üzere baraj yapılmasını kararlaştırdı. Çıkarılan madenlerin taşınması için tüneller içerisine döşenen raylarla ticari faaliyet bir süre devam etti.

Bölgenin kullanım dışı kalmasıyla kaderine terk edilen nehir, zamanla doğal güzelliğe büründü. Eski barajın üzerinden dökülen Maden Deresi şelalesi ve mesire alanı, 2019'da "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ilan edildi.

Mesire alanından şelaleye gitmek isteyen doğaseverler, eski dar maden tünellerinden geçerek ilerleyip yaklaşık 45 dakikalık yürüme sonucunda hedeflerine ulaşıyor.

Maden Deresi şelalesi ile ilgili Sakarya Valiliği, Kocaali Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle proje hazırlandı.

Proje kapsamında Maden Deresi şelalesine uzanan güzergah güvenli hale getirilerek seyir balkonları oluşturulacak. Ayrıca, maden tünellerinin içinde aydınlatma çalışması yapılarak güzergah daha cazip hale getirilecek.

- "Yöremizin oryantiring haritasını hazırlıyoruz"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, Maden Deresi'nin dağ ve doğa turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

Bölge için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile güzel bir projeye imza attıklarını anlatan Acar, şöyle devam etti:

"Projemizin birinci ayağında, yöremizin oryantiring haritasını hazırlıyoruz. Bu haritayla önümüzdeki süreçte yöremizi ziyaret edecek misafirlerimiz doğal ortamda haritayla yön bulmanın hazzını yaşayacak. Çalışmamızın ikinci ayağında, çok önemli bir parkur olan dağ ve doğa yürüyüş güzergahımızın güvenli hale getirilmesi, güzergah üzerinde doyumsuz seyir zevki veren noktalarda seyir teraslarının oluşturulması var. Projemizin üçüncü ayağında, son dönemde sayıları birkaç kat artan misafirlerimize daha kusursuz hizmet vermek, onların daha konforlu, daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç hissedilen bütün konulardaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışmalarımızı başlatıyoruz."

Acar, Kocaali Belediyesinin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediyesinin "Maden Deresi Ekoturizm" projesinin tamamlanmasıyla bölgeye bambaşka bir çehre kazandırılacağına işaret ederek, "Bu çalışmalarla cazibesi kat kat artacak tam bir doğa harikası olan Kocaali Maden Deresi'ne kısıtlama kararlarının kaldırılacağı sağlıklı günlerde bütün misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İranlı YouTuber videosunu paylaşmıştı! Emniyet'ten flaş açıklama
Gündem

İranlı YouTuber videosunu paylaşmıştı! Emniyet'ten flaş açıklama

İranlı YouTuber Milad Hatemi, bir polis aracıyla İstanbul'da yaptığı turun videosunu paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada hız..
Canlı yayında teröristbaşına 'sayın' deyince ortalık karıştı
Gündem

Canlı yayında teröristbaşına 'sayın' deyince ortalık karıştı

Canlı yayında Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'sayın' deyince gazeteci Metin Özkan ve siyasetçi Mehmet Metiner büyü..
Virüsün en önemli bulaş yolu bu şekilde oluyor
Sağlık

Virüsün en önemli bulaş yolu bu şekilde oluyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, birçok insanın sadece temasla bulaştığını zannettiği ko..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay