Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan Söğüt nerededir? İşte merak edilen Söğüt sorusunun cevabı

TRT1'in reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonunda Söğüt dizide önemli bir yer alıyor. Diriliş Ertuğrul hayranları günümüzde Söğüt'ü merak ederek internette arıyor. Bilecik'in bir ilçesi olan Söğüt, Türk tarihinde çok kritik bir öneme sahiptir.

Söğüt ilçesinin tarihimizdeki yeri

1231 senesinde Thebasion ismini alırken Anadolu Selçuklu komutanı Ertuğrul Gazi tarafından İznik İmparatorluğu’ndan alınmıştır ve kendisine Anadolu Selçuklu hükümdarı III. Alaeddin Keykubad tarafından Domaniç ile birlikte verilmiştir.



Osmanlı döneminde önce Sultanönü sancağının merkeziyken, sonra merkezin Eskişehir’e taşınmasıyla bu sancağa bağlı bucağa dönüşmüştür. 1648 yılında Anadolu vilayeti Bursa sancağının Lefke (bugün Osmaneli) kazasına bağlı bıcaktı. Daha sonra Anadolu eyaletine bağlı merkezi Bilecik olan Ertuğrul sancağının sınırlarına katıldı.

En son Hüdavendigâr vilayetine bağlı Ertuğrul sancağına bağlı kaza idi. Kurtuluş savaşında üç kez Yunan işgaline uğramış ve 6 Eylül 1922’de işgalden yanmış bir şekilde kurtulmuştur. İlçeye bağlı Kızılsaray köyünün girişinde, hem Osmanlıca, hem de Rumca yazılar taşıyan bir Yunan karakolu bulunmaktadır ve bu karakol harap haldedir.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Söğüt'teki şenliklerde etkisi

Diriliş Ertuğrul dizisinde ismini çok duyduğumuz Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri için birçok bölgeden Yörükler akın etti.

Osmanlı'nın diriliş tohumlarının atıldığı ilk yer milli ve manevi değerlerin başlangıç noktası olan Bilecik Söğüt'te 737. düzenlenen ve geleneksel hale gelen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında törenlere yurdun çeşitli yerlerinden binlerce vatandaş katıldı.