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Aktüel

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Kartal operasyonunda Osmaniyeli Piyade Uzman Onb.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 21:35:57 -
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Kartal operasyonunda Osmaniyeli Piyade Uzman Onb. Ertuğrul Köse şehit oldu.


P.Uzm.Onb. Ertuğrul Köse’nin Osmaniye Merkez Mevlâna Mahallesinde ikamet eden ailesine şehit haberi Garnizon K. Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Vali Yardımcısı Adem Yılmaz tarafından verildi. Şehidin naaşı yarın öğle namazını müteakip Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii’nde kılınacak cenaze namazı ve yapılacak tören sonrası Osmaniye Merkez Şehitliğine defnedilecek.

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