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Osmaniyeli çift 70 kiloluk bal kabağı yetiştirdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde yaşayan İsmet ve Döne Kıstı çifti, köy evlerinin bahçesinde 70 kilo gram ağırlığında devasa bal kabağı yetiştirdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:10
Osmaniyeli çift 70 kiloluk bal kabağı yetiştirdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde yaşayan İsmet ve Döne Kıstı çifti, köy evlerinin bahçesinde 70 kilo gram ağırlığında devasa bal kabağı yetiştirdi.


Kızyusuflu köyünde yaşayan Döne Kıstı, bir yakınından aldığı bal kabağı tohumlarını köyde bulunan evlerinin bahçesine ekti. Aradan geçen 3 ay içerisinde yeşeren ve kök salan tohumlardan çıkan kabaklar herkesi şaşırtarak 70 kilo ağırlığa ulaştı. Bahçede çıkan 70 kiloluk kabaklardan birini koparan aile üç kişi yardımıyla kabağı bahçeden eve taşıdılar. Diğer kabağın ise ne kadar daha büyüyeceğini merak eden ve ağırlığından dolayı bahçede bıraktıklarını söyleyen Döne Kıstı, “Bunların tohumlarını Kadirli’den bir yakınımızdan almıştım. Getirdik bahçeye ektik. Bazıları kurudu. Ancak bu iki kabak kök saldı yetişti. Kabağın birini kopardık üç kişi eve mutfağa taşıdık. Diğer kabak bahçede burada büyümeye devam ediyor. İlk başta biz de şaşırdık. Kabağın büyüklüğünü görenler de şaşırıyor. Hatta özellikle kabağı görmeye gelenler var. Gelip cep telefonu ile fotoğraf video çekiyorlar” dedi.


İsmet Kıstı ise, "Tohumları ektik. İki tane kabak çıktı. Bir tanesini kopardık iki kişi eve zor getirdi. Kabaklardan her biri 60-70 kilo ağırlığında" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:10
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