  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Galatasaray yeni transferi açıkladı

ABD'de Katolik Kilisesi eski Kardinali hakkında cinsel istismar davası

Yangınlarda PKK bağlantılı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ şüphesi: Elinizdeki çakmak atom bombası değerinde, iyi kullanın!

Mısır'dan bir skandal daha! 24 İhvan mensubuna idam cezası

Apo'nun itleri yine devrede! Orman yangını çıkarmak için gelen PKK'lı teröristler enselendi

İmamoğlu zam yapınca hareketlendiler! Ekmeği 2,5 lira yapacaklar

Bakan Kurum Manavgat'ta: Yaralar en yakın sürede sarılacak

Manavgat yangınını çıkardıkları iddia edilen 3 şüpheliye linç girişimi!

İmamoğlu haydutluğa soyundu! O anlarda kameralar kayıttaydı

Mahallesi küle dönen vatandaş isyan etti: Yapan varsa iki gözü kör olsun, cennet yüzü görmesin!
MSB’den açıklama! 40’a yakın hedef imha edildi
Gram altında dolar etkisi! İşte son rakamlar
Bakanlıktan yangın mağdurlarına psiko-sosyal ve ekonomik destek
Enflasyon raporu sonrası dolarda son durum!
Gündem Osmaniye'deki yangında yeni gelişme
Gündem

Osmaniye'deki yangında yeni gelişme

Osmaniye’de meydana gelen orman yangınının yoğun çalışmaları sonucu 3. gününde hızının kesildiği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 09:44:00 -
Osmaniye'deki yangında yeni gelişme

Osmaniye'deki Kadirli'nin Kazmacalı, Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda, önceki gün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle binlerce dönüm alanın kül olduğu yangın, dün akşam saatlerinde Karatepe Aslantaş Milli Parkı’na sıçradı. 6 köyün tahliye edildiği, 20 evin de hasar gördüğü yangın, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi sınırlarına ulaştı.

Tarihi eserler taşındı

​Bir taraftan alevlere müdahale edilirken diğer taraftan da müzedeki tarihi eserler, Osmaniye Müze Müdürlüğü'ne tedbir amaçlı nakledildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle de alevlerin müzeye ulaşması engellendi.

Yangının hızı ise 3'üncü günde etkin mücadele sonucu kesildi. Karatepe Aslantaş Milli Parkı’na bir noktada çevrilen yangının söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının söndürülmesinde önemli aşama kaydettiklerini, yanan alanı çevrelediklerini ancak rüzgarın hala 'risk' olarak değerlendirildiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay