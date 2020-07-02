  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

Yeniakit Publisher
2020-07-02 13:20:19 -
Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, kavşağa kontrolsüz giren iki otomobil çarpışıyor.

Diğer kazada, otomobilin yan tarafından çarptığı minibüs kendi etrafında dönerek duruyor.

Son kazada ise sürücüsünün ana yoldan tali yola kontrolsüz şekilde dönmeye çalıştığı otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı