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Osmaniye'de Zorkun Yaylası'na gezi amaçlı çıkılmasına Kovid-19 kısıtlaması

Vali Ömer Faruk Coşkun: - "Bu uygulamamız yaylada evi ve iş yeri olanları kapsamıyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:56:26 -
Osmaniye'de Zorkun Yaylası'na gezi amaçlı çıkılmasına Kovid-19 kısıtlaması

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Zorkun Yaylası'na gezi amaçlı çıkılmasına kısıtlama getirildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaktaki yaylaya gezi amaçlı ziyaretlere kısıtlama getirildiğini söyledi.

Zorkun Yaylası'nda kalabalık oluşturan vatandaşların, koronavirüs tedbirleri kapsamında bulunan sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin belirlendiğini anlatan Coşkun, "Bu sebeple gezi amaçlı gitmek isteyenlere izin vermiyoruz. Bu uygulamamız yaylada evi ve iş yeri olanları kapsamıyor. Ayrıca yayladan dönüş serbest." ifadelerini kullandı.

Yayla yolunda uygulama başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gezi amaçlı yolculuklara izin vermiyor.

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