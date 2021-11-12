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Ekonomi Osmaniye'de zeytin rekoltesinde artış bekleniyor
Ekonomi

Osmaniye'de zeytin rekoltesinde artış bekleniyor

Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden olan Osmaniye'de zeytin rekoltesinde bir önceki yıla göre yüzde 10'a yakın artış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 15:25:00 -
Osmaniye'de zeytin rekoltesinde artış bekleniyor

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Recep Bulut, AA muhabirine, Osmaniye'de zeytin ekilen alanın 166 bin dekara ulaştığını ve bölgede 5 milyonun üzerinde zeytin ağacı olduğunu söyledi.

Yerfıstığı ile anılan Osmaniye'nin zeytin üretiminde de adını duyurmaya başladığını dile getiren Bulut, "Osmaniye'de geçen yıl 76 bin ton zeytin rekoltesi elde edildi. Bunun 19 bini salamura, 57 bin tonu ise zeytinyağı için ayrıldı. Ayrılan zeytinlerden 12 bin ton civarı da zeytinyağı elde edildi. Bu yıl ise 83 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Bunun 62 bin tonunun zeytinyağına, 21 bin tonunun da paketleme ve salamura için ayrılması öngörülüyor." dedi.

Bölgenin zeytinyağından çok salamura için uygun olduğunu ancak paketleme tesislerinin yetersizliğinden dolayı zeytinyağının tercih edildiğini kaydeden Bulut, şunları söyledi:

"İlimizde hasat edilen ürün genellikle zeytinyağına dönüştürülüyor. Tarımsal yapımız aslında salamura zeytinciliğine daha uygun. Bu anlamda paketleme sektörünü geliştirerek salamuraya ağırlık verilmesi gerekiyor. Zeytine değer katabilmemiz için salamura olarak kullanılmasını önemsiyoruz. Kentimizde salamuraya yönelik paketleme işletmelerini arttırmalıyız. Biz de bakanlık ve müdürlük olarak, salamuranın artırılması için çalışmalar yürütmekteyiz."

Daha kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretimi için üreticilere tavsiyelerde de bulunan Bulut, "Zeytinin kalitesini korumak verimi doğrudan etkiliyor. Bu sebeple üreticilerimizin zeytin kalitesine korumak adına ürünlerini çuvallamayla değil kasalara koyarak zeytinyağı fabrikalarına götürülmesini istiyoruz. Fabrikalarda beklemeyi en aza indirebilmek için randevu almaları önemlidir. Burada en önemli konu, zeytin hasat edilir edilmez, kalitesinin yüksek olması için bir an önce zeytinyağına dönüştürülmesidir." ifadelerini kullandı.

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