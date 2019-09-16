0553 313 94 23

Osmaniye'de Yer fıstığı fiyatı çiftçiyi rahatlattı

Türkiye'de yer fıstığı üretiminin yüzde 35'inin gerçekleştirildiği Osmaniye'de, fiyatlardaki artış üreticiyi memnun etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:07
Osmaniye'de Yer fıstığı fiyatı çiftçiyi rahatlattı

Türkiye'de yer fıstığı üretiminin yüzde 35'inin, işlenmesinin ise yüzde 90'ının yapıldığı Osmaniye'de fiyatlardaki artış üreticiyi rahatlattı.

Kentte birinci ürün yer fıstığının toplanmasına elle ve makine yardımıyla başlandı.

Topraktan sökülen yer fıstıkları, bir süre kurumaya bırakıldıktan sonra tesislerde işlenerek yurt içine ve dışına gönderiliyor.

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, yer fıstığının Osmaniye için ayrı bir öneme sahip olduğunu, ürünün en az 10 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.

"Fiyatlar memnun edici"

Bu yıl hasadına yeni başlanmasına rağmen yer fıstığının rekolte ve fiyatıyla üreticisini memnun ettiğini aktaran Sağlam, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl 129 bin dekar alanda 47 bin ton ürün elde ederken bu sezon 130 bin dekar alandan 51 bin ton ürün elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. Alış fiyatları da oldukça memnun edici. Geçtiğimiz yıl kilogramı 4,5-5 liradan alınan yer fıstığı bu sezon 7,5 ile 8 liradan alınıyor. Girdi maliyetlerinin geçen seneye göre yükseldiği bir gerçek ancak fiyatın da geçen seneye göre artış göstermesi üreticimizin yüzünü güldürecek."

Sağlam, yer fıstığının işlenmesi için kentte 350 fabrikanın bulunduğunu, draje, krema gibi farklı ürünlere dönüştürülmesi amacıyla da 23 yeni tesis kurulduğunu söyledi.

Yer fıstığı üreticisi Mehmet Arslanözer ise 70 dönümlük bir alana yer fıstığı ekimi yaptığını, dönüm başına 400 kilogram gibi bir verim beklediğini aktardı.

Üretici Vahit Karadağ da bu yıl yer fıstığının fiyatıyla kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:07
  1. Osmaniye
  2. yer fıstığı
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke sınırlarını aştı
    1. Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke..
    2. Diyanetten medyaya 'örnek aile' uyarısı
    3. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik..
    4. Artiz Mektebi beğenildi
    5. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    6. Matematikte başarının sırrı!..
    7. Özbekistan'a uçuşların ucuzlaması..
    8. İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    9. İnönü’de İlköğretim Haftası kutlandı
    10. Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan..
    11. Arap Beleni’nde çıkan yangın, ormana..
    12. Çocukları dijital dünyadan..
    13. FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına..
    14. Konya’da Avrupa Hareketlilik Haftası..
    15. Antalya’da turizm bölgelerine havadan..
    16. Çanakkale’de 45 mülteci yakalandı
    17. Bahçelievler'de silahlı saldırı!
    18. Nefes kesen yılan operasyonu
    19. İran, Birleşik Arap Emirlikleri..
    20. Uyuşturucu ticareti şüphelisi..
    21. Milas’ta hırsızlık operasyonu; 2..
    22. Ronaldo, babasından bahsederken..
    23. Yeni eğitim öğretim yılı için tören..
    24. Yücel İldiz'e başkan desteği: Denizli..
    25. Fırat'ın doğusunda beşinci ortak..
    26. 'Atatürk' adlı 'çocuk' kitabında..
    27. Almanya'nın "Kuzey Kapısı'nı" Türkler..
    28. Keçiörengücü, ligde 28 maçtır evinde..
    29. Rıza Kayaalp, Dünya Güreş..
    30. Hasadını toplayan çiftçiler Fındık..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar