Osmaniye'de yaralı bulunan sarıasma kuşu tedaviye alındı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yaralı halde bulunan sarıasma kuşu tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Dereobası köyünde vatandaşlar, yerde yaralı haldeki sarıasma kuşunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yaralı kuşu teslim alarak tedavisi için Acil İlk Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.
Sarıasma kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.