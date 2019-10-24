Osmaniye'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
Osmaniye'de uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen yabancı uyruklu tutuklandı.24 Ekim 2019 Perşembe 12:17
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikametinde uyuşturucu bulundurduğu iddia edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi.
"Poyraz" adlı narkotik köpeğiyle yapılan aramada adreste 67 gram esrar ve 483 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Suriyeli Veddah Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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