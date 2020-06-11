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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:04:10 -
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D, E.Ş. ve G.B. isimli şüphelilerin kent merkezinde uyuşturucu imal ederek sattığı bilgisini aldı.

Şüphelilere ait 5 ikamete eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 22 uyuşturucu hap, 1 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 gram Hint keneviri tohumu ile uyuşturucu madde bulaşmış alüminyum folyo ele geçirildi.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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