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Aktüel

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları

Yeniakit Publisher
2020-07-21 10:41:26 -
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen kişilere yönelik 3-15 Temmuz tarihlerinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada, 246 gram eroin, 69 gram metamfetamin, 75 gram bonzai, 301 gram esrar, 4 gram kokain, 16 uyuşturucu hap ve 2 bin 670 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 31'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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