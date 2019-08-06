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Osmaniye'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

06 Ağustos 2019 Salı 14:29
Osmaniye'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Cuma Kurt (23) idaresindeki otomobil,Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak köyü yakınlarında tali yoldan çıkan Ahmet Kıdı'nın (69) kullandığı otomobille çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle Kurt yönetimindeki otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi. Sürücülerin yanı sıra araçlardaki Mercan (30) ve Metin Kurt (30) yaralandı.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mercan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:29
  1. Kadirli-Osmaniye kara yolu
  2. Karabacak köyü
  3. Osmaniye Devlet Hastanesi
  4. itfaiye ekipleri
  5. özel hastane
  6. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi
  7. trafik kazası

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