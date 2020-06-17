  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Osmaniye’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:37:30 -
Osmaniye’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda Yusuf Darun’un (66) kullandığı 31 YB 540 plakalı tahta yüklü kamyon, Abdullah Eker’in (54) kullandığı 33 ADM 536 plakalı konteyner yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada şarampole devrilen iki aracın da sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonda yolcu olarak bulunan Mehmet Dik yaralandı. Yaralı, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı