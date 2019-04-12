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Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu

Osmaniye'de "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

12 Nisan 2019 Cuma 10:04
Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda H.Ç, K.Ö, Ö.Ç.T, Y.S, M.D. ve V.G. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 179,89 gram eroin, 56,37 gram sentetik uyuşturucu, 39 gram kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 10:04
  1. Narkotik Suçlarla Mücadele
  2. kenevir tohumu
  3. sentetik uyuşturucu
  4. eroin
  5. Osmaniye

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