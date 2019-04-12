Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu Osmaniye'de "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda H.Ç, K.Ö, Ö.Ç.T, Y.S, M.D. ve V.G. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 179,89 gram eroin, 56,37 gram sentetik uyuşturucu, 39 gram kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.