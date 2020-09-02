Osmaniye'de terör operasyonu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığını belirlediği C.C'yi ikametine yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 örgütsel flama ile örgütsel döküman ele geçirildi.

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede ise örgütle ilişkili kişilerle irtibat kurduğu ve görüştüğü belirlendi. C.Ç'nin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.