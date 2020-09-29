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Aktüel Osmaniye'de temaslılara ilişkin yanlış bilgi veren Kovid-19'lulara adli işlem yapılacak
Aktüel

Osmaniye'de temaslılara ilişkin yanlış bilgi veren Kovid-19'lulara adli işlem yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:16:12 -
Osmaniye'de temaslılara ilişkin yanlış bilgi veren Kovid-19'lulara adli işlem yapılacak

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valiliği, temaslı kişilere ilişkin eksik ve yanıltıcı bilgi veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı hastalar hakkında adli işlem başlatılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, kent genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla yeni tedbirler alındığı belirtildi.

Kovid-19 tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin bazı durumlarda eksik ya da yanlış verdiklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, salgınla mücadelede filyasyon çalışmalarının önemi anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi, 'Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacağı' hükmüne bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206. maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

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