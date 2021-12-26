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Yerel Osmaniye'de tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındı
Yerel

Osmaniye'de tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındı

Osmaniye'de ormanlık alanda bitkin halde bulunan tilki, tedavi edildikten sonra ormana salındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 12:28:00 -
Osmaniye'de tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındı

Hasanbeyli Orman İşletme Şefliği ekipleri, ormanlık alanda devriye görevinde bitkin halde bir tilki olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince teslim alınan tilki, Yaban Hayvanı Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Tedavisi tamamlanan tilki, ekiplerce doğaya bırakıldı.

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