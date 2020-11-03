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Aktüel Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Aktüel

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Operasyonda heykelcik, haç figürlü objeler ve 379 sikke ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:22:11 -
Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen eserler getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, fiziki takip sonucu içinde E.E, D.G. ve R.A'nın bulunduğu otomobili Sumbas ilçesi yakınlarında durdurdu.

Araçta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelcik, haç figürlü objeler ve 379 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

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