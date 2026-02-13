  • İSTANBUL
Osmaniye'de şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu
Yerel

Osmaniye’de şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Osmaniye’de şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu

Osmaniye’de akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış ve fırtına kent genelinde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Çok sayıda ağaç devrildi, ev ve iş yerlerini su bastı.

Osmaniye’de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve fırtına kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, birçok ev ve iş yerini su bastı.

Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Osmaniye Belediyesi ekipleri sahada yoğun mesai harcadı. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından sırtlarında taşınarak güvenli alanlara ulaştırıldı. Su dolan ev ve iş yerlerinde ise pompalarla tahliye çalışması yapıldı. Şiddetli rüzgarın devirdiği ağaçlar da ekipler tarafından kaldırılarak yollar trafiğe açıldı.

Öte yandan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Değerli hemşerilerim; Osmaniye’mizde etkisini artıran yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları ve trafik aksamaları yaşanmaktadır. Sizlerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanızı ve riskli güzergahlardan uzak durmanızı önemle rica ediyorum. Ekiplerimiz sahada; gelişmeleri anbean takip ediyor, vuku bulan olumsuz hadiselere ivedilikle müdahale ediyoruz." dedi.
Kentte yağışın aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

