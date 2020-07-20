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Aktüel

Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 03:04:08 -
Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Donbaloğlu'nun (55), kullandığı 06 FN 6446 plakalı otomobil, Tabaklar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Donbaloğlu ile araçta bulunan Büşra K (18) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Donbaloğlu hayatını kaybetti.

Durumunun ağır olan Büşra K. ise Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, otomobilde başka kişilerin de olabileceği düşüncesiyle arama yaptı.





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