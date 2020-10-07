  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:09:39 -
Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Tapu Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların da kovalarla su taşıyarak söndürmeye çalıştığı yangına 2 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın bölgesinde bazı hayvanlar da telef oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması
Dünya

Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de sürekli temas h..
S-400’ler hareketlenince buz kesildiler! Sosyal medyada herkes bunu paylaşıyor
Gündem

S-400’ler hareketlenince buz kesildiler! Sosyal medyada herkes bunu paylaşıyor

S-400'lerin atış testi için Sinop'a hareket etmesi sonrası sosyal medyada Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener gibi isimlerin o d..
Müjde Ankara'da duyurulmuştu! 46 yıl sonra gelen hamle Rusya'yı rahatsız etti
Gündem

Müjde Ankara'da duyurulmuştu! 46 yıl sonra gelen hamle Rusya'yı rahatsız etti

46 yıldır kapalı olan Maraş'ın yeniden açıklamasıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında karardan ciddi ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay