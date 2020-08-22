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Yerel Osmaniye'de orman yangını! Ekipler olay yerinde
Yerel

Osmaniye'de orman yangını! Ekipler olay yerinde

Osmaniye'de, Sunbas Kadirli sınırında orman yangını çıktı. Ekiplerin halen söndürmeye çalıştığı yangının geniş alana yayıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 16:29:00 -
Osmaniye'de orman yangını! Ekipler olay yerinde

Osmaniye’de orman yangını çıktı. Sunbas Kadirli sınırında yer alan Akçataş Yellimazi mevkisindeki yangınının neden çıktığı henüz belirlenemedi.

Bölgede etkili olan şiddetli poyraz sebebi ile kısa süre içerisinde geniş alana yayılan orman yangınına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünden gelen ekipler müdahale etti.

Yangın kısa sürede 7 hektarlık alana yayıldı. Yangına, ilk etapta 50 arazöz, 250 orman işçisi, 15 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 3 greyder ve 4 helikopter ile müdahale edildi. Halen kontrol altına alınamayan orman yangınını söndürmek için ekipler yoğun şekilde mücadelesini sürdürüyor.

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