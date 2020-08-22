Osmaniye'de orman yangını! Ekipler olay yerinde
Osmaniye'de, Sunbas Kadirli sınırında orman yangını çıktı. Ekiplerin halen söndürmeye çalıştığı yangının geniş alana yayıldığı bildirildi.
Osmaniye’de orman yangını çıktı. Sunbas Kadirli sınırında yer alan Akçataş Yellimazi mevkisindeki yangınının neden çıktığı henüz belirlenemedi.
Bölgede etkili olan şiddetli poyraz sebebi ile kısa süre içerisinde geniş alana yayılan orman yangınına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünden gelen ekipler müdahale etti.
Yangın kısa sürede 7 hektarlık alana yayıldı. Yangına, ilk etapta 50 arazöz, 250 orman işçisi, 15 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 3 greyder ve 4 helikopter ile müdahale edildi. Halen kontrol altına alınamayan orman yangınını söndürmek için ekipler yoğun şekilde mücadelesini sürdürüyor.