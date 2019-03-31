Osmaniye'de korkutan yangın: 7 kişi hastaneye kaldırıldı Osmaniye'de çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen, itfaiye görevlilerinin de aralarında yer aldığı 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaverpaşa Mahallesi Yaveriye TOKİ Konutları G1 Blok'un bodrum katındaki elektrik panosu henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Aralarında itfaiye görevlilerinin de olduğu 7 kişi yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, ekipler, duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan kişileri de itfaiye merdiveniyle kurtardı. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

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