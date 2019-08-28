Osmaniye'de köpeğe, 'göz yaşı bezi' ameliyatı

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, bu tip durumlarda hayvan sahiplerinin bilinçsizce 'köpeğin gözü mikrop kapmış' diye göz damlası veya pomat antibiyotik kullandıklarını ve yanlış olan bu uygulamalara gerek olmadığını belirterek, uzman veteriner hekimlere başvurularak tedavinin kısa sürede mümkün olduğunu söyledi. Laçinbala, "Şehrimizde bu tip özel operasyonların yapılması hem bizi mutlu ediyor, hem de umut veriyor. Bu canlar için şifa kaynağı olabiliyoruz. Bu tip durumlarda hayvan sahipleri bilinçsizce köpeğin gözü mikrop kapmış diye göz damlası veya pomat antibiyotik kullanılıyor. Yanlış olan bu uygulamalara gerek yok. Uzman veteriner hekimlere başvurarak özel şiruji yöntemleriyle opere etmek gerekmektedir" dedi.