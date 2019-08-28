Osmaniye'de köpeğe, 'göz yaşı bezi' ameliyatı
Osmaniye'de bir yaşındaki küçük ırk melez köpekte görülen ve halk arasında 'kiraz göz vakası' olarak bilinen göz yaşı bezi, yaklaşık 15 dakika süren bir operasyonla tedavi edildi.28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:49
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, bu tip durumlarda hayvan sahiplerinin bilinçsizce 'köpeğin gözü mikrop kapmış' diye göz damlası veya pomat antibiyotik kullandıklarını ve yanlış olan bu uygulamalara gerek olmadığını belirterek, uzman veteriner hekimlere başvurularak tedavinin kısa sürede mümkün olduğunu söyledi. Laçinbala, "Şehrimizde bu tip özel operasyonların yapılması hem bizi mutlu ediyor, hem de umut veriyor. Bu canlar için şifa kaynağı olabiliyoruz. Bu tip durumlarda hayvan sahipleri bilinçsizce köpeğin gözü mikrop kapmış diye göz damlası veya pomat antibiyotik kullanılıyor. Yanlış olan bu uygulamalara gerek yok. Uzman veteriner hekimlere başvurarak özel şiruji yöntemleriyle opere etmek gerekmektedir" dedi.
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