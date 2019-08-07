Osmaniye'de kamyonet tıra çarptı: 2 ölü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Cemil Sarı (51) idaresindeki 06 GB 7981 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 EG 550 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Cemil Sarı ile kamyonette bulunan Bedirhan Sarı (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette sıkışan cesetler itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.