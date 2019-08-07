Osmaniye'de kamyonet tıra çarptı: 2 ölü

Osmaniye'de kamyonet tıra çarptı: 2 ölü07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:02
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Cemil Sarı (51) idaresindeki 06 GB 7981 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 EG 550 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü Cemil Sarı ile kamyonette bulunan Bedirhan Sarı (19) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonette sıkışan cesetler itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
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