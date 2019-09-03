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Osmaniye'de Jandarma ve polisten ortak operasyon

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan arama tarama faaliyetinde, dere yatağı içerisinde, üzeri çalılarla örtülü, bölücü terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

03 Eylül 2019 Salı 11:13
Osmaniye'de Jandarma ve polisten ortak operasyon

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından alınan duyum üzerine, Merkez ilçeye bağlı Çardak Köyü Gökbekirler Mahallesi Bozburun Tepe bölgesine, Polis Terörle Mücadele ve Özel Harekat Timi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (MEYİ) ve Jandarma Özel Harekat Timlerince ortakoperasyon düzenlendi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyeti sırasında, dere yatağında çalılar ile üzeri kapalı vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen, sarı kırmızı yeşil renkte puşi, sivil erkek ayakkabı, ekmek bıçağı, 5 metre parçalar halin muhtelif renkte elektrik kablosu, sivil kazak, tornavida, 74 cm siyah naylon ip ve siyah bant ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelerden bazıları, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise olay bölgesinde imha edildi. Soruşturma  sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:13
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