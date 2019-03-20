Osmaniye’de İstiklal Marşı resim sergisi düzenlendi
Osmaniye’de 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve Çanakkale Zaferi Konulu Resim Sergisi düzenlendi.20 Mart 2019 Çarşamba 12:30
Muhammed Yıldırım Osmaniye
Osmaniye’de 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve Çanakkale Zaferi Konulu Resim Sergisi düzenlendi. Yahya Mazlum Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim alan Resim Kursları kursiyerleri tarafından hazırlanan, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve Çanakkale Zaferi Konulu Resim Sergisi düzenlendi. Düzenlenen resim sergisine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, kursiyerler tarafından hazırlanan resimleri inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı. Resim sergisine katılan kursiyerlere de Müdür Aydın Albak katılım belgesi vererek teşekkür etti.
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