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Osmaniye’de internete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

GSM operatöründen internet hizmeti alan şahıs memnun kalmayınca pompalı tüfekle telefon bayisini bastı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:16
Osmaniye’de internete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Olay, Atatürk Caddesi, eski belediye hizmet binası yakınlarında bulunan bir GSM abone merkezinde meydana geldi. İş yerine başvurup internet aboneliği başlatan Murat K. hizmet almaya başladıktan 15 gün sonra internet bağlantısıyla ilgili sorunla karşılaştı.

Aldığı hizmetle ilgili yaşadığı sıkıntılara çözüm üretilmediğini öne süren Murat K. abone merkezini pompalı tüfekle bastı. Pompalı tüfekle içeri giren Murat K'yi fark eden bir kadın müşteri iş yerinden kaçtı. İş yerindeki kadın çalışanları da dışarı çıkartan Murat K. abone merkezinin önünde havaya üç el ateş açtı. Çevrede korku ve paniğin yaşanmasına neden olan Murat K. olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna etmesiyle teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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