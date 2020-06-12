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Aktüel

Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi drone ile takip edilerek yakalandı

Evin bahçesindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 09:59:35 -
Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi drone ile takip edilerek yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de evin bahçesinden motosiklet çaldığı ileri sürülen zanlı, drone ile takip edilerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 15 Mayıs'ta Rauf Bey Mahallesi 9559 Sokak'taki evin bahçesinden A.A'ya ait 80 ER 173 plakalı motosikletin çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin 18 hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.U. olduğunu belirledi.

Şüphelinin, evin bahçesine bisikletiyle geldiğini ve motosikleti iterek götürdüğünü belirleyen ekipler, E.U'nun parmak izinden adresini tespit etti.

Drone ile takibe başlayan ekipler zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin takip edilmesi ve gözaltına alınması drone kamerasına, motosikletin çalınma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

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