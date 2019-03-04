0553 313 94 23

Osmaniye’de futsal grup müsabakaları sona erdi

Osmaniye’de düzenlenen Okul Sporları Gençler Futsal Grup Müsabakaları sona erdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:48
Osmaniye’de futsal grup müsabakaları sona erdi

Osmaniye’de düzenlenen Okul Sporları Gençler Futsal Grup Müsabakaları sona erdi.


2018-2019 Okul Sporları Federasyonu Genç Kızlar ve Erkekler Futsal Grup Müsabakaları Tosyalı Spor Salonunda ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonunda yapıldı.


Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı müsabakalarda takımlar yarı finallere kalmak için yarıştı.


3 grup halinde yapılan grup müsabakalarında Adana, Adıyaman, Antalya, Osmaniye, Şanlıurfa, Mersin, Malatya, Kayseri, Kahramanmaraş Hatay, Gaziantep ve Kilis illerinden oluşan kızlar kategorisinde 10, erkeklerde ise 11 takım mücadele etti.


Genç kızlarda A Grubunda Adıyaman Spor Lisesi, B Grubunda Kayseri Spor Lisesi, C Grubunda Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi birinci oldu.


Genç erkeklerde ise A Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi, B Grubunda Kahramanmaraş Anadolu Lisesi, C grubunda ise Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "TMSF kayyumluğundaki firmaların aktif büyüklüğü 57,9 milyar TL"
    1. "TMSF kayyumluğundaki firmaların aktif..
    2. Torbalı’daki o köprüyü sel yıktı,..
    3. İran’da başkent taşınsın tartışmaları..
    4. Mehmet Özhaseki Güdüllülerle buluştu
    5. Polisi 14 kurşunla yaralayan 4 zanlı..
    6. Nilüfer’e motorcu dostu bariyer
    7. Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan..
    8. "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa..
    9. Tanzim satış noktalarında bir ürünün..
    10. Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun..
    11. Bakan Gül: "Sigorta şirketlerine ve..
    12. IKBY'de tutuklanan muhalefet lideri..
    13. “Dünyada Her 9 Kişiden 1’i Gizli Aç"
    14. Jandarma aranan 5 kişiyi yakaladı
    15. Siverek’te trafik kazasında bir kişi..
    16. Amedspor’dan ‘jilet’ açıklaması
    17. Nazilli Belediyesi temizlik..
    18. Almanlar da erken rezervasyon..
    19. Türk tasarımı Maybach Cenevre Otomobil..
    20. Bakan Kasapoğlu; "Eser siyasetine..
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz