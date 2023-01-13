Osmaniye’de Eyüp Sultan İlkokulu yapımına başlanıyor
Osmaniye İl Özel İdaresi, Osmaniye merkezde 32 derslikli Eyüp Sultan İlkokulu yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihaleye teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale kapsamında Osmaniye merkezde 32 derslikli Eyüp Sultan İlkokulu yaptırılacak. Okul, yer tesliminden itibaren 300 takvim günü içerisinde bitirilecek. İhaleye teklifler 02.02.2023 tarih ve saat 10:00’a kadar verilecek ve ihale Osmaniye İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde yapılacak.
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