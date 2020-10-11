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Aktüel Osmaniye'de eski karısı ve onun kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Aktüel

Osmaniye'de eski karısı ve onun kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 12:26:52 -
Osmaniye'de eski karısı ve onun kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de eski karısı ve onun kayınvalidesini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, C.Ö. (36), Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine geldiği eski karısı L.U. (34) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ö, L.U. ve kadının şimdiki kayınvalidesi E.K'yi (50) bıçakla yaraladı.

Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan L.U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan C.Ö. ise polis ekiplerince yakalandı.


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