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Aktüel

Osmaniye'de dereye düşen panelvanın sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 00:22:37 -
Osmaniye'de dereye düşen panelvanın sürücüsü yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geri manevra sırasında dereye düşen panelvanın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Çukadar, Dervişpaşa Mahallesi'nde kullandığı 80 ABB 702 plakalı panelvanı park etmek istedi.

Geri manevra yaparken panelvanla Bülbül Deresi'ne düşen sürücü Çukadar, yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince 3 metre yüksekliğindeki dereden sedye ile çıkarılan Çukadar, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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