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Osmaniye'de deprem sonrası korkutan olay! Çamur kaynamaya başladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden geçen Savrun Çayı'nda, 2 gündür bölgede yaşanan depremler sonrası çamur kaynamaya başladı. Jeofizik Mühendisleri Odası'ndan gelen açıklama ise yüreklere su serpti.

20 Temmuz 2018 Cuma 16:23
Osmaniye'de deprem sonrası korkutan olay! Çamur kaynamaya başladı

Mazgaç Dağı Akgedik mevkiinden doğan, toplam uzunluğu 83 kilometre olan Savrun Çayı'nın Kadirli ilçesinden geçen bölümünde, sabah saatlerinde suyun içinde çamur kaynamaya başladı. İlçenin ortasından geçen çaydaki durumu gören vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Jeofizik Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Melih Baki ise riskli bir durum olmadığını söyledi. Baki, "Bölgede peş peşe 2.3, 2.2, 2.3. ve bu sabah 2.1 büyüklüğünde yüzeye yakın depremler oldu. Sismik aktivite bölgede yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bakıldığı zaman risk görünmüyor. Ancak, bu hareketliliği ve Savrun Çayı'ndaki son durumu izlemeye aldık" dedi

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 16:23
  1. Osmaniye
  2. Deprem
  3. Çamur kaynaması

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