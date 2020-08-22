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Aktüel Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 15:05:21 -
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kent merkezinde Sülemiş Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 4 iş makinesi, 4 itfaiye aracı ve iki arazözle yangına müdahale etti.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmayla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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