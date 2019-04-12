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Osmaniye’de bulunan yavru sansarlar kuvöze alındı

Osmaniye’de bir vatandaşın samanlıkta bulduğu üç yavru sansar kuvöze alındı.

12 Nisan 2019 Cuma 09:59
Osmaniye’de bulunan yavru sansarlar kuvöze alındı

Osmaniye’de bir vatandaşın samanlıkta bulduğu üç yavru sansar kuvöze alındı.


Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yeşilköy’de yaşayan bir vatandaş, samanlığında üç yavru sansar buldu. 3 gün boyunca yavruları gözleyen vatandaş, annelerinin gelmemesi üzerine durumu Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yeşilköy’e gelen ekipler, sansar yavrularını alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha gözlerini bile açamayan yavruların karınlarını doyuran görevliler, yavruları sağlık kontrolünden de geçirdi. Henüz iki haftalık oldukları tespit edilen sansar yavruları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi. Bakıma muhtaç olan yavrular hayvanat bahçesinde kuvöze alındı.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 09:59
  1. doğa

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