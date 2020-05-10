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Aktüel

Osmaniye'de bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 17:07:16 -
Osmaniye'de bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kurtuluş Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanda yaşayan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kaymakamlıkça, tedbirler kapsamında karantinaya alınan apartman giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Apartmanda yaşayanların ihtiyaçlarının karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı bildirildi.

Polis ekipleri, tedbirler kapsamında apartman önünde nöbet tutmaya başladı.

İlçede, dün de Yeşilova Mahallesi'ndeki 6 katlı başka bir apartmanda karantina uygulaması başlatılmıştı.

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