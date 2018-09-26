Osmaniye'de ağaç gövdesinden çıktı... Görenler inanamadı
Kadirli ilçesinde bir okulun bahçesindeki limon ağacı gövdesinde meyve verdi.26 Eylül 2018 Çarşamba 17:09
Osmaniye Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'ndeki Özel bir okulun bahçesindeki limon ağacı görenleri şaşkına çevridi.
Okul bahçesindeki limon ağacı gövdesinde limon vermesine şaşıran öğrenci ve okul idareciler, fotoğrafını çekti.
Okul Müdürü, limon ağacının gövdesinde meyve vermesinin kendilerini şaşırttığını belirterek, öğrencilerin ve öğretmenlerimiz ağaca gözü gibi baktığını söyledi
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