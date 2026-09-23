Osmaniye'de 2 yıl önce kaybolan Gülhan için sulama kanalına cansız manken bırakıldı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 31 Temmuz 2024'te yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak'ın bulunması için, son görüldüğü bölgedeki sulama kanalına kendisiyle aynı boy ve kiloda cansız bir manken bırakıldı. Soruşturma kapsamında başlatılan yeni çalışmada suyun akış yönü, mankenin sürüklenme mesafesi ve ulaşabileceği noktalar incelendi.

Arama çalışmaları, mankenin izlediği güzergah doğrultusunda Adana'nın Ceyhan ilçesi yönünde yoğunlaştırıldı. Belirlenen noktalarda ekipler kanal ve çevresinde aramayı sürdürüyor; dalgıç polisler su altında çalışıyor, dronlar da bölgeyi havadan tarıyor.

Polis, jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler aradı, bulgu çıkmadı

Toprakkale'de yürüyüş yapmak amacıyla evinden ayrılan Karabacak'tan bir daha haber alınamamıştı. İhbarın ardından polis, jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler geniş çaplı arama başlattı.

Sulama kanallarında, arazilerde ve farklı noktalarda yürütülen aramalara karşın genç kıza ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Manken uygulamasına, aradan geçen yaklaşık 2 yılın ardından geçildi.

"Kızımın bir saçının teli kalmışsa bulunsun"

Anne Elif Karabacak, kanala ilk kez kızıyla aynı kilo ve boyutta cansız manken atıldığını belirterek şunları söyledi:

"Dosyamızı yeni alan savcımız düşündü. Elinden geldiği kadar olayın üstünde duruyor, arıyor. Ben kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Bir mezar taşımız olmasını istiyorum. Kızımın bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa, bir mezar taşımın olmasını istiyorum. Çok acı çekiyorum. Acımın tarifi yok. Lütfen yardım istiyorum. Herkesten yardım istiyorum."

"Bir mezar taşı olsun, mezarına varıp dua edelim"

Baba Aydın Karabacak da "İki yıldan beri kızımı arıyoruz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Acılar içindeyiz. Bir an önce kızımın bir bulgusuna ulaşmak istiyoruz. Bir mezar taşı olsun, mezarına varıp dua edelim" dedi.