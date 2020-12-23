Osmaniye'de 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de "silahlı yağma" suçundan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı yağma" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.K'nin adresini belirledi.
Firari hükümlü, Yazıboyu köyündeki evinin yakınlarında ekiplerce yakalandı.
A.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.