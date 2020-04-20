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Aktüel

Osmaniye'de 18 yaşına giren gence polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

2020-04-20 17:01:22 -
Osmaniye'de 18 yaşına giren gence polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan gence, polis ekipleri evinde sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Rahime Hatun Mahallesi'nde, 18 yaşına giren İbrahim Emir Erdoğdu'nun babası Murat Erdoğdu, oğlunun doğum gününü kutlamak için Vefa Sosyal Destek Hattı'nı aradı.

Talebi değerlendiren polis ekipleri, ellerinde doğum günü pastasıyla Erdoğdu ailesinin evine gitti.

Polisleri doğum günü pastasıyla karşısında gören İbrahim Emir, ekibe teşekkür edip mumları üfledi.

Ekip, İbrahim Emir'i tebrik ederek yeni yaşını kutladı.

Baba Murat Erdoğdu ve oğul Erdoğdu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve polislere teşekkür etti.

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