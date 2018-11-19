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Osmaniye Belediyesi’nden suya zam yok

Osmaniye Belediyesi’nin 2019 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:10
Osmaniye Belediyesi’nden suya zam yok

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP ve AK Parti meclis üyelerinin oy birliği ile alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemize yönelik oynanan ekonomik ve türlü oyunlara karşı Osmaniye Belediyesi olarak milletimizin ve devletimizin daima yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Osmaniyeli hemşerilerimize Türkiye’nin en ucuz içme suyu kullanım imkanı sağlayan il belediyelerinden birisi olarak 2019 yılı için zam yapmama kararı aldık. İçme suyunun yanı sıra ilan- reklam tarifelerinde de zam yapılmadı. Değerli hemşerilerimizin refahını düşünerek aldığımız bu kararda emeği geçen tüm belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. 

Bu arada, Osmaniye Belediyesi 2019 yılı bütçesi ise 466 milyon 165 bin lira olarak kabul edildi. 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:10
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