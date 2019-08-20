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Osmangazi’ye modern bir pazar yeri daha

Osmangazi Belediyesi, Emek Zekâî Gümüşdiş Mahallesi’ndeki açık pazar yerinin üstünü kapatarak mahalleye modern bir pazar alanı kazandırıyor.

20 Ağustos 2019 Salı 15:42
Osmangazi’ye modern bir pazar yeri daha

Osmangazi Belediyesi, Emek Zekâî Gümüşdiş Mahallesi’ndeki açık pazar yerinin üstünü kapatarak mahalleye modern bir pazar alanı kazandırıyor. 2 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edilen pazar yerinden yaklaşık 140 pazarcı esnafı faydalanacak.


Şehrin âhengini bozan, yol ve cadde kapatılarak görüntü kirliliğine sebepolan dağınık pazar yerleri Osmangazi’de birer birer tarihe karışıyor. Osmangazi Belediyesi tarafından gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması gerekse vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için Emek Zekâî Gümüşdiş Mahallesi’ndeki mevcut açık kapalı pazar alanının üstü kapatılıyor. Modern pazar alanının inşaatı tamamlanmak üzere. Pazar alanının betonarme çerçeve bölümünün inşaatı tamamlandı. Çelik çatı imalatında ise sona gelindi. 2 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edilen pazar alanından yaklaşık 140 pazarcı esnafı faydalanacak. Pazarcı esnafının rahat şekilde mallarını taşıyabilmesi için 2 araç giriş çıkış kapısının yer alacağı pazar alanında, yayalar için ise ayrı bir giriş yer alacak. Pazar alanı, pazar kurulmadığı zamanlarda otopark olarak kullanılarak bölgedeki otopark sıkıntısına da çare olacak. Yıl sonuna kazar hizmete açılması planlanan pazar alanında, pazarcı tezgahlarının yanında wc, zabıta, mescit, depo ve çay ocağından oluşan hizmet binası da yer alacak.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda alışverişler yapması, pazarcı esnafımızın da modern bir yerde hizmet vermesi için kapalı pazar yerleri inşa ediyoruz. Modern mimarîyi uyguladığımız pazar alanlarımız vatandaşlarımıza ve esnafımıza kolaylık getirecek. Pazarcılarımız, rahat bir çalışma ortamına kavuşurken, vatandaşlarımız da olumsuz hava şartlarından etkilenmeden rahatlıkla alışverişlerini yapabilecek” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:42
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