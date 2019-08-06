0553 313 94 23

Osmangazili badmintoncular madalyaya doymuyor

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Ayça Özgür ve Orçun Öztürk, 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Turnuvası’nda bronz madalyanın sahibi oldu.

06 Ağustos 2019 Salı 15:11
Osmangazili badmintoncular madalyaya doymuyor

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Ayça Özgür ve Orçun Öztürk, 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Turnuvası’nda bronz madalyanın sahibi oldu.


Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 4 ülkeden toplam 200 sporcunun boy gösterdiği turnuvada Türk Milli Takımı’nı temsil eden Osmangazi Belediyespor’un başarılı raketleri göz doldurdu. Tek bayan, tek erkek ve karışık çiftler kategorisinde ter döken genç sporcular, üçüncülük kürsüsüne çıktı. Aynı zamanda ay-yıldızlı ekip, 16 madalya kazanarak 5 kategoride şampiyon oldu.


Sporcu ve antrenörlerini tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Son dönemde badminton branşında yakaladığımız ivme ile önemli başarılara imza attık. Bu başarımızın temeli, sporcularımızın altyapımızdan yetişmesidir. Belediye olarak ulusal ve uluslararası müsabakalarda bulunmaktan onur duyuyoruz. Sporcumuz Ayça Özgür’e Polonya’da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MaviBahçe Jazz Festivali’nde muhteşem final
    1. MaviBahçe Jazz Festivali’nde muhteşem..
    2. Önündeki aracı geçmek isterken faciaya..
    3. Kırtık Mezarlığı Kurban Bayramına hazır
    4. Meram Belediyesi okulların..
    5. Bitlis'te terör operasyonu
    6. Göz kuruluğuna dikkat
    7. PETLAS'tan bayramda yola çıkacaklara..
    8. Malezya'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    9. Kahvaltı yaparken fark ettiler, birden..
    10. Akhisar’da Basketbol Spor Kulübü..
    11. Adalet Bakan Yardımcısı Birkan,..
    12. Ülker'den son 12 yılın en yüksek pazar..
    13. Frontex'in insan haklarını ihlal..
    14. Av tüfeği kazara ateş aldı: 1 yaralı
    15. ‘İller Tanıtım Sergisi’nde Van..
    16. Menemenspor Galip Güzel'i transfer etti
    17. Gece idrara çıkma sebepleri nelerdir?
    18. Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti
    19. Manisalı sporcu üç ayda Türkiye 3.sü..
    20. Dünyanın en ince altını üretildi
    21. Serinlemek için denize giren iki kişi..
    22. Özhan’da kurbanlık satışları başladı
    23. Demirci’deki Eğitim Merkezine inceleme..
    24. Sinop’ta Kurban Bayramı öncesi..
    25. Kuşadası’nda gıda güvenliği toplantısı..
    26. Tomruk çarpan orman işçisi hayatını..
    27. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    28. ‘Hırsızlara ve dolandırıcılara karşı..
    29. Silahlı kişilerce kaçırılan Libyalı..
    30. En çok bayramlık çikolata tüketen..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'